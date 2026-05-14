21:47, 14 мая 2026Экономика

В российском регионе с крыши новой поликлиники за миллиард рублей хлынул водопад

В Краснодарском крае затопило новую поликлинику за миллиард рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

В Краснодарском крае с крыши новой поликлиники более чем за миллиард рублей хлынул водопад. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Kub Mash.

Речь идет о медицинском учреждении в станице Павловской — губернатор Вениамин Кондратьев открыл его в начале 2026 года. По информации источника, в ноябре прошлого года прокуратура предъявляла претензии к качеству работы, из-за чего контракт со старым подрядчиком пришлось расторгнуть. В результате 274 миллиона рублей аванса были потеряны.

На видео, снятом очевидцем произошедшего, можно наблюдать, как вода мощным потоком льется с крыши здания. Главный врач поликлиники Игорь Борисов рассказал журналистам, что причиной ЧП стал непрочный стык ливневых труб: сильный поток сорвал конструкцию под потолком, и его часть рухнула.

Ранее в мае стало известно, что в Екатеринбурге в спортзале колледжа рухнула крыша.

