В российском городе в спортзале колледжа рухнула крыша

16:05, 7 мая 2026Экономика

В Екатеринбурге в спортзале колледжа рухнула крыша
Виктория Клабукова

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбурге в здании колледжа обвалилась крыша. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Обрушение произошло в спортзале в одном из корпусов Уральского колледжа технологий и предпринимательства. В результате рухнуло несколько плит, площадь повреждения составила 400 квадратных метров. Кроме того, обломки попутно разбили окна и проломили пол. ЧП случилось около пяти часов вечера, в момент происшествия учащихся в кабинете не было. Из здания были эвакуированы около ста человек. Как уточняют в ведомстве, недавно в спортзале провели ремонт. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее в якутском городе Нерюнгри крыша рухнула в здании школы. Обрушение произошло в ходе ремонтных работ за пару месяцев до начала учебного года. В одной из школ Подольска крыша не выдержала в спортзале. Кроме того, разрушился фрагмент стены с окном. Никто не пострадал — учеников вывели из здания еще днем, когда в помещении начала проседать опорная потолочная балка.

