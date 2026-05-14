Лантратова заявила, что СВО России на Украине многое расставила по местам

Специальная военная операция (СВО) России на Украине многое расставила по местам, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Об этом пишет Telegram-канал «Специально для RT».

«Специальная военная операция многое расставила по местам. Известные «защитники прав» быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны», — заявила она.

Лантратова заявила, что подлинное гражданское общество строится на взаимной поддержке и солидарности, а не на политических интересах, где популярность достигается за счет постоянной критики власти и оппозиционной деятельности.

Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России 14 мая. До этого она занимала пост председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Лантратова сменит на этом посту Татьяну Москалькову, которая была омбудсменом 10 лет. Новый уполномоченный уже принесла присягу и официально вступила в должность.