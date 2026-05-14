21:48, 14 мая 2026Россия

Лантратова заявила о переоценке роли правозащитников после СВО

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) России на Украине многое расставила по местам, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Об этом пишет Telegram-канал «Специально для RT».

«Специальная военная операция многое расставила по местам. Известные «защитники прав» быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны», — заявила она.

Лантратова заявила, что подлинное гражданское общество строится на взаимной поддержке и солидарности, а не на политических интересах, где популярность достигается за счет постоянной критики власти и оппозиционной деятельности.

Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России 14 мая. До этого она занимала пост председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Лантратова сменит на этом посту Татьяну Москалькову, которая была омбудсменом 10 лет. Новый уполномоченный уже принесла присягу и официально вступила в должность.

