Политолог рассказал о подготовке Евросоюза к войне с Россией

Политолог Анпилогов: Евросоюз готовится к войне с Россией к 2030 году

Евросоюз готовится к крупному военному конфликту с Россией и рассчитывает быть готовым к 2030 году. Об этом заявил военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с «Царьградом».

«Они считают, что войну они должны начинать в то время, когда это будет необходимо им. Для этого им нужно два, может, три, а лучше пять лет — чтобы нас "встретить во всеоружии"», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что план ЕС — затянуть время.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев рассказал, что все страны Европы ведут активную подготовку к войне с Россией.