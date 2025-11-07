На Украине рассказали о ходе переговоров по приобретению ракет Tomahawk

Посол Украины Стефанишина: Идут переговоры по приобретению ракет Tomahawk

Украина ведет позитивные переговоры с США по приобретению ракет Tomahawk. Об этом заявила украинский посол в США Ольга Стефанишина, передает «Общественное».

«Обсуждения еще продолжаются, но многие делегации работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для закупки дополнительных военных мощностей в США. Это не только "Томагавки", но и различные типы других ракет дальнего и ближнего действия, и я могу только сказать, что это достаточно позитивно», — отметила дипломат.

Ранее стало известно о тайной поставке ракет Storm Shadow Украине. Сообщается, что поставщиком стало правительство Великобритании.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что для его терпения в вопросе темпа урегулирования конфликта на Украине «нет последней капли». «Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», — сказал он.

box#4145833