13:55, 3 ноября 2025

Стало известно о тайной поставке ракет Storm Shadow Украине

Bloomberg: Великобритания передала Украине дополнительные ракеты Storm Shadow
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Правительство Великобритании передало Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Поставка неуказанного количества ракет была осуществлена ​​для того, чтобы обеспечить Украину запасами в преддверии зимних месяцев», — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. «Нет, на самом деле нет», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

При этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что страны Запада могли давно передать Украине ракеты Tomahawk в обход решения президента США. «Трамп пока не намерен давать Tomahawk [Киеву]. Но я склоняюсь к мысли, что эти ракеты уже переданы Украине из Европы в обход позиции американцев», — сообщил он.

