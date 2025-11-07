Бывший СССР
На Украине заявили об ударах по энергетике Одессы

Кипер: ВС России ударили по энергетической инфраструктуре Одесской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Энергетическая инфраструктура Одесской области пострадала после ударов армии России. Об этом заявил глава областной военной администрации региона (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram.

«В ночь на 7 ноября регион подвергся очередному удару. (...) зафиксировано попадание по объектам энергетики», — указано в сообщении.

Отмечается, что, помимо этого, повреждения получили складские помещения.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска в ходе атаки в ночь с 6 на 7 ноября ударили по базе иностранных наемников в Чугуевском районе Харьковской области.

