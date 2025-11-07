На Западе пришли в ужас из-за российского оружия

Daily Mail: Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» вызвал ужас на Западе

Западные военные эксперты пришли в ужас после заявления президента России Владимира Путина об испытаниях подводного аппарата «Посейдон». Их комментарии публикует британское издание Daily Mail.

«Речь идет о гигантском термоядерном оружии мегатонного масштаба (...). Это ужасает», — заявил ученый из Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис.

Тем временем бывший начальник военной разведки Великобритании Лорд Уэст выразил надежду на то, что РФ не применит «Посейдон». «Меня беспокоит, что Россия действительно разработала это. Надеюсь, он [Владимир Путин] не использует его», — высказался он.

Ранее военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт заявил, что российский аппарат «Посейдон» оказался страшнее, чем все думали. По словам Вайхерта, «Посейдон» можно считать символом российской мощи и способности превзойти Запад с его апокалиптическим оружием.