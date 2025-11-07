Награждение сувенирными медалями с маркетплейса состоялось в парламенте Чечни

Омбудсмен Чечни Солтаев получил за патриотизм сувенирную медаль с маркетплейса

В парламенте Чечни состоялось награждение сувенирными медалями, которые продаются на российских маркетплейсах. Это следует из сообщения на сайте парламента.

Утверждается, что ряд чеченских политиков и общественных деятелей были награждены знаками «Патриот России» — их в республику привез первый заместитель представителя Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе Абубакар Заураев. Среди награжденных был и уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. «Награда присуждается за личный значимый вклад в работу по патриотическому воспитанию и проявление патриотизма в различных сферах», — объяснил омбудсмен, за что он получил сувенирный знак.

Знаки «Патриот России» не являются государственными наградами. Их производит предприятие «Челзнак», которое также выпускает медали на множество тем — от победы над Наполеоном под Ватерлоо в 1815 году до знака «Жене прапорщика» и «орденов» к годовщине свадьбы.

Уполномоченный по правам человека Мансур Солтаев не раз оказывался в центре скандалов. Так, похищение блогера Арега Щепихина (внесен в список террористов и экстремистов) и последующий вывоз его в багажнике Солтаев называл правомерным действием. Также омбудсмен отчитывался о возвращении в Чечню сбежавшей от родителей совершеннолетней Седы Сулеймановой — он публиковал фото, на котором у девушки были видны следы, похожие на синяки. С тех пор о судьбе девушки ничего не известно.

Он же обвинял «Русскую общину» в работе на иностранные спецслужбы.