Названы перспективы дела генерала Росгвардии об ущербе в 350 миллионов рублей

СК передал в суд дело генерала Варенцова и главы центра ИТ Росгвардии Чепкасова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Следователи направили в Московский гарнизонный военный суд уголовное дело бывших высокопоставленных сотрудников Росгвардии Михаила Варенцова и Николая Чепкасова, обвиняемых в причинении ущерба государству в 350 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении СК России.

Им вменяют превышение должностных полномочий при реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Расследование дела завершено.

По данным следствия, с 2019-го по 2020 год научно-исследовательский институт «Восход» заключил три контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации. Контроль за их исполнением был возложен на Варенцова и Чепкасова. Они приняли работы и оплатили их, но ПО не соответствовало предъявленным требованиям.

В апреле сообщалось о задержании Варенцова.

