12:41, 7 ноября 2025Экономика

Названы причины избавиться от авто

«Автодом»: Коррозия указывает на необходимость сменить авто
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На необходимость продать автомобиль и приобрести новый указывает ряд факторов, в том числе появление коррозии. Об этом рассказали эксперты ГК «Автодом» в беседе с «Газетой.Ru».

Появление коррозии на лонжеронах, порогах, арках колес и днище является ключевым признаком. Скрытыми очагами ржавчины могут быть полости внутри лонжеронов, каналы дренажа и горловина бака. Такие дефекты снижают жесткость кузова, а ремонт может обойтись дороже, чем покупка автомобиля.

Другой тревожный признак — рост расхода топлива. Это указывает на износ топливной системы, забитые форсунки, неисправность лямбда-зонда и турбокомпрессора. Кроме того, стоит обратить внимание на состояние двигателя и коробки передач. Посторонние шумы, вибрации, затрудненное переключение передач, падение компрессии или утечка технических жидкостей говорят о том, что ресурс агрегатов близок к исчерпанию. В обоих случаях ремонт обойдется недешево.

На необходимость продать старое транспортное средство также указывают сбои в электронике, неработающие датчики, ошибки систем стабилизации и неисправные элементы подвески. При этом ориентироваться нужно не только на технические, но и на экономические факторы. По словам экспертов, автомобили теряют значительную долю стоимости в первые пять-семь лет эксплуатации.

Ранее автоэксперт Максим Ракитин предупредил водителей о привычках, вредящих автомобилю в холода. По его словам, зимой не следует сразу начинать движение после запуска двигателя, а также поднимать дворники.

Свежая Россия
