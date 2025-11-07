Экономика
18:22, 7 ноября 2025Экономика

Нефть вылилась в реку в Петербурге

Нефть вылилась в реку Фонтанку в Петербурге
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура»

Нефть вылилась в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 ноября. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, нефтяное пятно на поверхности водоема заметили на участке от Обуховского до Старо-Калинкина моста. Причины загрязнения на данный момент остаются неизвестными.

В данный момент сотрудники аварийных служб локализуют разлив, а сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту произошедшего. «Прокуратура проверяет исполнение природоохранного законодательства и соблюдение требований безопасности при эксплуатации водного транспорта», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что озеро Гурино в Свердловской области покрылось голубой слизью. Кроме того, местные жители пожаловались на зловонный запах, который исходит от водоема, и мор рыбы в нем.

