Нефть вылилась в реку в Петербурге

Нефть вылилась в реку Фонтанку в Петербурге

Нефть вылилась в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 ноября. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, нефтяное пятно на поверхности водоема заметили на участке от Обуховского до Старо-Калинкина моста. Причины загрязнения на данный момент остаются неизвестными.

В данный момент сотрудники аварийных служб локализуют разлив, а сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту произошедшего. «Прокуратура проверяет исполнение природоохранного законодательства и соблюдение требований безопасности при эксплуатации водного транспорта», — сказано в сообщении ведомства.

