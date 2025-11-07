Забота о себе
17:30, 10 ноября 2025Забота о себе

Объяснено значение цвета выделений из носа во время простуды

Педиатр Дуда: Красная слизь при простуде является результатом ковыряния в носу
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Педиатр Кристина Дуда заявила, что цвет выделений из носа во время простуды и гриппа может многое рассказать о состоянии организма в этот период. Значение разных оттенков слизи она объяснила в беседе с изданием El Periodico De España.

По словам Дуды, на ранней стадии простуды обычно выделяется прозрачная слизь. Она характерна также для ринитов аллергической и неаллергической природы. Белый же цвет указывает на воспаление в носовых ходах и наличие в выделениях иммунных клеток, борющихся с заболеванием, добавила доктор.

Желтая слизь говорит о прогрессировании патологии до легкой формы инфекции, добавила она. Тем временем зеленый оттенок — это уже жесткая битва организма с микробами и вирусами. Красная слизь является результатом ковыряния в носу, но еще она может возникнуть при беременности и какой-либо травме. Черные выделения встречаются крайне редко, а появляются они обычно при грибковой инфекции, заключила Дуда.

Ранее инфекционист Вера Сережина объяснила, почему возникает цистит. Она утверждает, что чаще всего возбудителем является кишечная палочка.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
