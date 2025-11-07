Объяснено значение цвета выделений из носа во время простуды

Педиатр Дуда: Красная слизь при простуде является результатом ковыряния в носу

Педиатр Кристина Дуда заявила, что цвет выделений из носа во время простуды и гриппа может многое рассказать о состоянии организма в этот период. Значение разных оттенков слизи она объяснила в беседе с изданием El Periodico De España.

По словам Дуды, на ранней стадии простуды обычно выделяется прозрачная слизь. Она характерна также для ринитов аллергической и неаллергической природы. Белый же цвет указывает на воспаление в носовых ходах и наличие в выделениях иммунных клеток, борющихся с заболеванием, добавила доктор.

Желтая слизь говорит о прогрессировании патологии до легкой формы инфекции, добавила она. Тем временем зеленый оттенок — это уже жесткая битва организма с микробами и вирусами. Красная слизь является результатом ковыряния в носу, но еще она может возникнуть при беременности и какой-либо травме. Черные выделения встречаются крайне редко, а появляются они обычно при грибковой инфекции, заключила Дуда.

