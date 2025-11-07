Забота о себе
21:01, 7 ноября 2025Забота о себе

Опровергнут популярный миф о воздержании

Врач Илюхина: Воздержание не приводит к гинекологическим заболеваниям
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что воздержание у женщин не приводит к болезням. Популярный миф она опровергла в Telegram-канале.

Как пояснила Илюхина, не существует клинических протоколов, в которых говорилось бы, что то или иное женское заболевание нужно лечить половыми контактами. Отсутствие интимной жизни не повышает риск развития рака и гинекологических патологий, а также не влияет на гормоны, подчеркнула она.

Тем не менее регулярный секс полезен для здоровья, добавила врач. Так, частые половые акты укрепляют иммунитет, нормализуют артериальное давление, снижают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшают настроение и избавляют от стресса, дополнила Илюхина.

Ранее гинеколог Дмитрий Гусев раскрыл причину болезненных менструаций. Женщинам с такой проблемой он посоветовал обследоваться на эндометриоз.

