В США высказались об «экзистенциальной угрозе» ядерных сил России

В Пентагоне считают, что ядерные силы РФ якобы представляет угрозу для США

Российские ядерные силы якобы представляют экзистенциальную угрозу для США, считает кандидат в помощники заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин. Об этом пишет РИА Новости.

«Ядерные силы России представляют экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников», — отметил он. По его мнению, Россия также якобы представляет серьезную и постоянную угрозу для союзников НАТО в Восточной Европе.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился в немедленном порядке начать проведение испытаний ядерного оружия «на равных» с другими странами. Он назвал «ужасным» превосходство США в ядерном вооружении.