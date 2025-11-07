Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:27, 7 ноября 2025Мир

В США высказались об «экзистенциальной угрозе» ядерных сил России

В Пентагоне считают, что ядерные силы РФ якобы представляет угрозу для США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские ядерные силы якобы представляют экзистенциальную угрозу для США, считает кандидат в помощники заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин. Об этом пишет РИА Новости.

«Ядерные силы России представляют экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников», — отметил он. По его мнению, Россия также якобы представляет серьезную и постоянную угрозу для союзников НАТО в Восточной Европе.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился в немедленном порядке начать проведение испытаний ядерного оружия «на равных» с другими странами. Он назвал «ужасным» превосходство США в ядерном вооружении.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Бывший «ангел» Victoria's Secret в шубе оголила тело

    Орбан счел возможной скорую встречу Путина и Трампа

    В Пентагоне высказались о «сдерживании» России после завершения украинского конфликта

    Выпуск GTA VI вновь перенесли

    Стало известно о разрушении электроподстанции в украинском городе

    Стало известно о недвижимости Долиной в России и Латвии на сотни миллионов рублей

    На Украине молодежь стала чаще общаться на русском языке

    Стало известно о панике Украины из-за инцидентов в Венгрии и Румынии

    «Гигантский инопланетный корабль» появился после пролета за Солнцем без важной детали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости