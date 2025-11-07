Петербуржцам назвали время прихода снега

Синоптик Ильин: Снег может выпасть в Петербурге после 10 ноября

На следующей неделе в Санкт-Петербурге может пойти первый снег. Об этом NEWS.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Осадки придут вместе с холодным атмосферным фронтом.﻿ В понедельник, 10 ноября, днем температура достигнет плюс 5 градусов, во вторник, 11 ноября, она будет колебаться от плюс 4 до плюс 6 градусов, в среду, 12 ноября, поднимется до плюс 8 градусов. В четверг, 13 ноября, потеплеет до плюс 10 градусов. Небольшие дожди ожидаются в понедельник, среду и четверг.﻿

В пятницу, 14 ноября, пройдет холодный атмосферный фронт, температура резко упадет, к утру опустится до 0 градусов, возможны заморозки. В ночное время ожидается слабый дождь, а вечером возможен снег, предупредил Ильин.

В выходные дни, 15 и 16 ноября, погода останется неустойчивой: в субботу прогнозируется мокрый снег с переходом в слабый дождь, в воскресенье осадков не ожидается.﻿ Температура в воскресенье будет держаться в пределах плюс 6-8 градусов как днем, так и ночью.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 16-18 ноября в Москве ожидается снег. Перед этим погода в столице приблизится к климатической норме.