22:34, 7 ноября 2025

Пианисту Денису Мацуеву прищемило руку

Пианисту Денису Мацуеву прищемило руку в машине на гастролях в Китае
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress

Пианисту Денису Мацуеву прищемило руку на гастролях в Китае. Он рассказал порталу «Абзац», что это случилось несколько дней назад.

По прилете в Пекин, когда артист садился в машину, водитель закрыл дверь авто и прижал ему руку. «В этот момент были не только искры из глаз, но и пробежала вся моя сценическая жизнь. Для обычного человека, если рвется сухожилие, это ничего страшного, заживает за неделю, а для пианиста это конец всего. Если фаланга не разгибается — о концертах и вообще обо всей концертной жизни можно забыть», — пояснил он.

Пианисту потребовалась помощь медиков, но все закончилось благополучно — он вышел на сцену и отыграл трехчасовой концерт. Другие выступления Мацуева в азиатском турне остаются в силе и не находятся под угрозой срыва.

Ранее Денис Мацуев вспомнил о мистических событиях, произошедших на конкурсе Рахманинова. Он рассказал, что в день второго тура в углу второго амфитеатра Большого зала консерватории был обнаружен черный ворон.

