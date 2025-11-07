Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:02, 7 ноября 2025Силовые структуры

Покупка машины в рассрочку обернулась для россиянина криминальной драмой и СВО

В Иркутской области суд арестовал 7 человек за похищение россиянина
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Иркутской области суд арестовал семерых человек в возрасте от 19 до 39 лет за похищение человека и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

У арестованных изъяли оружие, ножи и технику. Они проходят обвиняемыми по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемые предложили местному жителю приобрести у них автомобиль в рассрочку. Мужчина согласился, а спустя время продавцы потребовали деньги у потерпевшего. Забрав машину, они стали ему угрожать.

Злоумышленники похитили молодого человека, поместили его в закрытое помещение и предложили заключить контракт для участия в специальной военной операции (СВО). В конце октября 2024 года после подписания контракта и получения полагающейся выплаты потерпевший перевел троим фигурантам 700 тысяч рублей.

Ранее в Хабаровске суд приговорил 22-летнего местного жителя, который является членом организованной преступной группировки (ОПГ), к 14 годам лишения свободы за похищение, изнасилование и ограбления.
 
box#4145814

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давно надо было это сделать». Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

    Снегопады накрыли несколько российских регионов

    В окружении Хлебниковой прокомментировали новости о ее проблемах с костями

    На Украине признали продвижение российских войск у Волчанска

    Трамп и Токаев решили позвонить одному лидеру во время встречи

    В Госдуме высказались о перспективе доступа в интернет через «Госуслуги»

    Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с Кайли Дженнер

    Камерунский футболист «Спартака» сделал выбор между жизнью в Москве и Париже

    Покупка машины в рассрочку обернулась для россиянина криминальной драмой и СВО

    В Роспотребнадзоре отреагировали на продажу школьникам «опьяняющего» ореха из Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости