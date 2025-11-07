Покупка машины в рассрочку обернулась для россиянина криминальной драмой и СВО

В Иркутской области суд арестовал 7 человек за похищение россиянина

В Иркутской области суд арестовал семерых человек в возрасте от 19 до 39 лет за похищение человека и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

У арестованных изъяли оружие, ножи и технику. Они проходят обвиняемыми по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемые предложили местному жителю приобрести у них автомобиль в рассрочку. Мужчина согласился, а спустя время продавцы потребовали деньги у потерпевшего. Забрав машину, они стали ему угрожать.

Злоумышленники похитили молодого человека, поместили его в закрытое помещение и предложили заключить контракт для участия в специальной военной операции (СВО). В конце октября 2024 года после подписания контракта и получения полагающейся выплаты потерпевший перевел троим фигурантам 700 тысяч рублей.

Ранее в Хабаровске суд приговорил 22-летнего местного жителя, который является членом организованной преступной группировки (ОПГ), к 14 годам лишения свободы за похищение, изнасилование и ограбления.



box#4145814