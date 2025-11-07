Полиция Украины задержала Ермака

Глава офиса Зеленского Ермак: Полиция задержала мошенника Ермака

Украинская полиция задержала мошенника, который выдавал себя за двоюродного брата главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом руководитель президентской администрации сообщил в Telegram.

«Только что узнал от полиции, что они поймали с поличным группу мошенников. Возглавил ее некий Ермак Д.С., которого называли моим двоюродным братом. Конечно, это мошенническая выдумка», — заявил чиновник.

Он добавил, что мошенник от лица Ермака обещал третьим лицам трудоустройство в украинские органы власти за вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что один из ближайших соратников президента Зеленского бизнесмен Тимур Миндич может стать фигурантом расследования американской спецслужбы ФБР. Дело может касаться коррупции на Одесском припортовом заводе.