Популярная российская блогерша выпила два бокала красного вина и очнулась в туалете

Блогерша Катя Клэп вспомнила, как потеряла сознание, выпив два бокала вина

Популярная российская блогерша Катя Клэп (настоящее имя — Екатерина Трофимова) рассказала, как потеряла сознание, выпив два бокала красного вина, и очнулась в туалете. Подробности она раскрыла в выпуске подкаста «правило 34», доступном на YouTube.

Клэп уточнила, что инцидент произошел около 12 лет назад во время мероприятия для YouTube-блогеров, которое проходило в офисе компании Google. По словам блогерши, она ела рыбу и пила красное вино, а на десерт было мороженое.

«Я что-то пью, выпила, ну, сколько? Два-три бокала красного (...) Встаю в туалет, открываю глаза, потому что кто-то говорит: "Катя, открой дверь". Я смотрю в потолок. Я думаю: "*** вашу мать, а как я тут оказалась?" Я понимаю, что я лежу на полу в туалете», — рассказала Клэп. Она призналась, что случившееся очень сильно напугало ее.

Клэп допустила, что могла потерять сознание из-за того, что употребила несочетаемые продукты. «Скорее всего, это была рыба не очень свежая, плюс еще молочка, и у меня интоксикация случилась», — порассуждала она. Блогерша добавила, что не могла бы потерять сознание только из-за нескольких бокалов вина.

