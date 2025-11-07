Популярный певец уклонился от ответа на вопрос о службе в армии

Певец Ваня Дмитриенко не стал отвечать на вопрос о готовности к службе в армии

20-летний популярный российский певец Ваня Дмитриенко ушел от ответа на вопрос журналистов о его готовности к службе в армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист учится на режиссера в московском университете, однако, по словам одногруппников, редко появляется на занятиях. Корреспондент Mash уточнил, не переживает ли Дмитриенко из-за возможного отчисления и окончания отсрочки от службы. На вопрос о том, готов ли он к армии, певец отвечать не стал.

«Насколько я знаю, за посещение еще никого не отчисляли из универа», — заявил Дмитриенко. Он добавил, что старается сочетать карьеру и учебу, но это крайне сложно. Тем не менее, по словам артиста, у него «все под контролем».

Ранее психолог Мариана Абравитова оценила отношения Вани Дмитриенко и 16-летней актрисы Анны Пересильд. По ее словам, роман с певцом станет для девушки полезным опытом, который поможет ей сформировать отношение к такому типу мужчин.