Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:10, 7 ноября 2025Культура

Популярный певец уклонился от ответа на вопрос о службе в армии

Певец Ваня Дмитриенко не стал отвечать на вопрос о готовности к службе в армии
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

20-летний популярный российский певец Ваня Дмитриенко ушел от ответа на вопрос журналистов о его готовности к службе в армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист учится на режиссера в московском университете, однако, по словам одногруппников, редко появляется на занятиях. Корреспондент Mash уточнил, не переживает ли Дмитриенко из-за возможного отчисления и окончания отсрочки от службы. На вопрос о том, готов ли он к армии, певец отвечать не стал.

«Насколько я знаю, за посещение еще никого не отчисляли из универа», — заявил Дмитриенко. Он добавил, что старается сочетать карьеру и учебу, но это крайне сложно. Тем не менее, по словам артиста, у него «все под контролем».

Ранее психолог Мариана Абравитова оценила отношения Вани Дмитриенко и 16-летней актрисы Анны Пересильд. По ее словам, роман с певцом станет для девушки полезным опытом, который поможет ей сформировать отношение к такому типу мужчин.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    Европейская телеведущая скорчила гримасу после слов «беременные люди» и угодила в скандал

    79-летняя певица Шер высказалась о старении словами «ненавижу это»

    На Украине рассказали о ходе переговоров по приобретению ракет Tomahawk

    В Киеве предрекли бои у Львова при одном условии

    Лукашенко сделал заявление о моторах

    Популярный певец уклонился от ответа на вопрос о службе в армии

    Российский треш-стример пойман на интимной переписке с подростком

    Женитьбу Шуфутинского на молодой возлюбленной объяснили

    Расцвет «магазинов для бедных» в России объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости