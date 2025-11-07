Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:38, 7 ноября 2025Забота о себе

После операции на глазу мужчине стала мерещиться женщина с большой грудью

После операции на глазу британец 10 дней видел галлюцинацию в виде женской груди
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Trifonov Igor / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании Марк Брайан из-за редкого синдрома в течение 10 дней после операции на глазу видел галлюцинации в виде женщины с большой грудью. Его историю опубликовало издание Mirror.

45-летний учитель на пенсии перенес лазерную операцию на сетчатке правого глаза — ему удалили рубцовую ткань, вызванную диабетической ретинопатией. Три дня он носил специальную повязку, а на шестой день после операции он заметил на краю поля зрения большую женскую грудь, которая никак не исчезала. Британец продолжал видеть одно и то же изображение, которому дал имя «Талула», в течение 10 дней подряд. «Это было похоже на то, как если бы Памела Андерсон прижалась к моему лицу», — со смехом вспомнил он.

Материалы по теме:
«Стоишь, смотришь в зеркало, а там огромный шрам» Истории россиянок, которые победили рак груди. Они пережили страх, стыд и предательство близких
«Стоишь, смотришь в зеркало, а там огромный шрам»Истории россиянок, которые победили рак груди. Они пережили страх, стыд и предательство близких
26 февраля 2020
«Чей-то пофигизм лишил его шанса на жизнь» Россиянин шесть лет прожил с огромной опухолью в легких. Врачи могли его спасти, но не сделали этого
«Чей-то пофигизм лишил его шанса на жизнь»Россиянин шесть лет прожил с огромной опухолью в легких. Врачи могли его спасти, но не сделали этого
21 сентября 2020

Во время операции медики поместили Брайану в глаз специальный пузырь с воздухом, чтобы помочь мышце вокруг сетчатки быстрее зажить. По его словам, когда этот пузырь качался, качалась и «Талула». Чтобы вызвать галлюцинацию, мужчина мог подпрыгивать до 20 раз в день.

Врачи объяснили, что видения Брайана объясняются синдромом Шарля Бонне — при этом состоянии после потери зрения могут начаться галлюцинации, варьирующиеся от простых образов до сложных изображений людей или пейзажей.

Ранее в Бразилии мужчина прошел ненужную химиотерапию после того, как у него ошибочно диагностировали рак. Во время лечения у него возникли серьезные осложнения: выпали волосы, он постоянно испытывал тошноту, слабость и психологический дискомфорт.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давно надо было это сделать». Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

    В Роспотребнадзоре отреагировали на продажу школьникам «опьяняющего» ореха из Азии

    В России чиновник не стал извиняться перед названными им «одичавшими хохлами» сибиряками

    Стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены

    Военкор объяснил резкое снижение интенсивности ночных атак ВСУ

    Банк России решил усложнить выход компаний на биржу

    В аэропорту Москвы появились курилки

    Стали известны подробности о новых успехах ВС России в Красноармейске

    Страна НАТО захотела добиться исключения для импорта нефти и газа из России

    В России призвали запретить дарксторы в многоквартирных домах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости