После операции на глазу мужчине стала мерещиться женщина с большой грудью

После операции на глазу британец 10 дней видел галлюцинацию в виде женской груди

Житель Великобритании Марк Брайан из-за редкого синдрома в течение 10 дней после операции на глазу видел галлюцинации в виде женщины с большой грудью. Его историю опубликовало издание Mirror.

45-летний учитель на пенсии перенес лазерную операцию на сетчатке правого глаза — ему удалили рубцовую ткань, вызванную диабетической ретинопатией. Три дня он носил специальную повязку, а на шестой день после операции он заметил на краю поля зрения большую женскую грудь, которая никак не исчезала. Британец продолжал видеть одно и то же изображение, которому дал имя «Талула», в течение 10 дней подряд. «Это было похоже на то, как если бы Памела Андерсон прижалась к моему лицу», — со смехом вспомнил он.

Во время операции медики поместили Брайану в глаз специальный пузырь с воздухом, чтобы помочь мышце вокруг сетчатки быстрее зажить. По его словам, когда этот пузырь качался, качалась и «Талула». Чтобы вызвать галлюцинацию, мужчина мог подпрыгивать до 20 раз в день.

Врачи объяснили, что видения Брайана объясняются синдромом Шарля Бонне — при этом состоянии после потери зрения могут начаться галлюцинации, варьирующиеся от простых образов до сложных изображений людей или пейзажей.

