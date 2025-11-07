Появились данные первых допросов причастных к расправе над другом Дурова и его женой в ОАЭ

Задержанные по делу об убийстве Новака и его жены думали, что готовили вечеринку

Четверо молодых людей, задержанных по уголовному делу о расправе над криптотрейдером и другом Павла Дурова Романом Новаком и его женой Анной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), заявили на первых допросах, что не знали о готовящемся преступлении. Об этом сообщает «Фонтанка».

Задержанным не исполнилось 25 лет, они считали, что их привлекли к организации большой вечеринки. Им поручили арендовать виллу, автомобиль, а также закупить ножи и негашеную известь. Орудия преступления арабская полиция нашла в схроне рядом с местом расправы, а в автомобиле и на вилле — следы крови Анны Новак.

Из пяти соучастников преступления в Россию вернулись четверо, один скрылся в Грузии — он помогал организовать встречу Новаков с «инвесторами», на которую супругов заманили с целью расправы.

По данным «Фонтанки», следствие не планирует арестовывать задержанных, после положенных двух суток их отпустят, так как умысла в их действиях, по версии следствия, нет.

Ранее стало известно, что расправу над криптотрейдером и его супругой совершили трое мужчин — 45-летний Владимир, 46-летний Юрий и 53-летний Константин. Двое из них родились в Ленинграде, а третий — в Казахстане.