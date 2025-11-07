Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:27, 7 ноября 2025Силовые структуры

Появились данные первых допросов причастных к расправе над другом Дурова и его женой в ОАЭ

Задержанные по делу об убийстве Новака и его жены думали, что готовили вечеринку
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Полиция ОАЭ

Полиция ОАЭ. Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Четверо молодых людей, задержанных по уголовному делу о расправе над криптотрейдером и другом Павла Дурова Романом Новаком и его женой Анной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), заявили на первых допросах, что не знали о готовящемся преступлении. Об этом сообщает «Фонтанка».

Задержанным не исполнилось 25 лет, они считали, что их привлекли к организации большой вечеринки. Им поручили арендовать виллу, автомобиль, а также закупить ножи и негашеную известь. Орудия преступления арабская полиция нашла в схроне рядом с местом расправы, а в автомобиле и на вилле — следы крови Анны Новак.

Из пяти соучастников преступления в Россию вернулись четверо, один скрылся в Грузии — он помогал организовать встречу Новаков с «инвесторами», на которую супругов заманили с целью расправы.

По данным «Фонтанки», следствие не планирует арестовывать задержанных, после положенных двух суток их отпустят, так как умысла в их действиях, по версии следствия, нет.

Ранее стало известно, что расправу над криптотрейдером и его супругой совершили трое мужчин — 45-летний Владимир, 46-летний Юрий и 53-летний Константин. Двое из них родились в Ленинграде, а третий — в Казахстане.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Генштаба ВСУ анонсировал «некие решения» в Красноармейске

    Работа следователей на месте крушения вертолета в Дагестане попала на видео

    Вдовец 26 лет платил за квартиру-место преступления и помог найти убийцу жены

    Названы перспективы дела генерала Росгвардии об ущербе в 350 миллионов рублей

    Врач предупредил некоторых людей о риске разрыва желудка из-за леденцов с колой

    В администрации Трампа заявили о худшем воздействии шатдауна на экономику

    Гузеева стала бабушкой

    Москву начали украшать к Новому году

    Олимпийская чемпионка рассказала о нелюбви иностранцев к российским фигуристам

    В НАТО спрогнозировали российский удар «уже завтра»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости