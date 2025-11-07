Появились подробности о впервые возбужденном в России деле за поиск в сети экстремизма

Свердловский суд вернул в полицию первое возбужденное дело за поиск экстремизма

Суд Свердловской области вернул полиции для доработки материалы дела, впервые возбужденного в России за поиск экстремистских материалов в интернете. Об этом сообщает ТАСС, раскрывая подробности дела.

Протокол об административном правонарушении был составлен в отношении местного жителя, у которого в телефоне были обнаружены 30 запрещенных ссылок.

О первом деле после вступления в силу закона о штрафах за поиск в сети экстремистских материалов и распространение рекламы VPN-сервисов стало известно 6 ноября.

Юрист Сергей Барсуков сообщил, что его подзащитный — 20-летний сотрудник медучреждения в Каменске-Уральском Свердловской области утром 24 сентября в автобусе читал статью о «Русском добровольческом корпусе» (признан в РФ террористической организацией) и батальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Оператор сотовой связи сообщил об этом в ФСБ, молодого человека вызвали на допрос. В отношении него составлен протокол о поиске «заведомо экстремистских материалов». Он признал вину, однако юрист указывает, что на его подзащитного было оказано психологическое давление. Барсуков считает, что в законодательстве имеется пробел, поэтому под риск попадает даже научный сотрудник, занимающийся подготовкой статьи о запрещенных организациях.

22 июля Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за поиск в сети экстремистских материалов и распространение рекламы VPN-сервисов.