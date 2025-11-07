Появились кадры побега бойцов ВСУ из Успеновки Запорожской области

Часть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежала из Успеновки после падения обороны в этом селе. Кадры публикует Telegram-канал «Воин DV».

«Часть хлопчиков все же вняла советам, спасаться бегством», — сказано в публикации.

Село Успеновка находится в Запорожской области. Авторы канала подчеркивают, что в гибели десятков бойцов ВСУ виноваты главком ВСУ Александр Сырский, командующий 20-м армейским корпусом Виктор Николюк и руководство 110-й отдельной механизированной бригады.

Ранее стало известно о падении обороны ВСУ в Успеновке. Российские войска успешно продвигаются в местности, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов.