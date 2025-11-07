Бывший СССР
12:18, 7 ноября 2025Бывший СССР

Появилось видео побега бойцов ВСУ из Успеновки

Появились кадры побега бойцов ВСУ из Успеновки Запорожской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Часть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежала из Успеновки после падения обороны в этом селе. Кадры публикует Telegram-канал «Воин DV».

«Часть хлопчиков все же вняла советам, спасаться бегством», — сказано в публикации.

Село Успеновка находится в Запорожской области. Авторы канала подчеркивают, что в гибели десятков бойцов ВСУ виноваты главком ВСУ Александр Сырский, командующий 20-м армейским корпусом Виктор Николюк и руководство 110-й отдельной механизированной бригады.

Ранее стало известно о падении обороны ВСУ в Успеновке. Российские войска успешно продвигаются в местности, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов.

