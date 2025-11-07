Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:48, 7 ноября 2025Силовые структуры

Приезжий иностранец развратил 13-летнюю россиянку в общественном транспорте

В Ивановской области развращавший 13-летнюю школьницу мигрант получил 3,5 года
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Ивановской области суд приговорил 25-летнего приезжего иностранца, развращавшего в общественном транспорте 13-летнюю школьницу, к 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, фигурант — приезжий из Узбекистана. Он признан виновным за развратные действия без применения насилия в отношении несовершеннолетней.

Само ЧП произошло в июле. Тогда мужчина ехал в салоне пассажирского транспорта и увидел потерпевшую, которая ехала рядом. Он пристроился к ней сзади и стал прислоняться до наступления семяизвержения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан иностранец за разврат с двумя семиклассницами.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    На Украине мобилизовали водителя Анджелины Джоли

    В российском регионе при ударе ВСУ пострадали три человека

    Орбан посоветовал Украине надеяться на чудо

    Трамп раскрыл причину отмены саммита с Путиным в Будапеште

    Трамп высказался об отношениях Орбана и Путина

    Супруги нашли на своих грядках старинные монеты и продали их за 49 миллионов рублей

    В ВСУ заявили о преимуществе ВС России по силам на покровском направлении в 20 раз

    Опровергнут популярный миф о воздержании

    В США задумались об исключении из режима санкций против российской нефти для одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости