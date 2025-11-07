Проблемы с костями у звезды 90-х прокомментировали

Концертный директор Хлебниковой опроверг слухи о проблемах с костями у артистки

Концертный директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг слухи о проблемах со здоровьем у артистки. Об этом он сообщил в интервью порталу «Абзац».

Новости о проблемах из-за повышенной хрупкости костей у Хлебниковой он назвал «вбросом», который уже не впервые появляется в СМИ.

«У Марины вышел клип, концерты каждую неделю, поэтому не очень понимаю фразу, что значит "решилась все-таки выступить". У нее концерты каждую неделю. Лучше бы написали, что она готовится к большому сольнику», — заявил Прайс.

Менеджер певицы также добавил, что Марина чувствует себя хорошо и не испытывает трудностей при работе.

Ранее стало известно, что врачи запретили выступать исполнительнице хита «Чашка кофию» Марине Хлебниковой из-за проблем со здоровьем.