20:46, 7 ноября 2025

Проблемы с костями у звезды 90-х прокомментировали

Концертный директор Хлебниковой опроверг слухи о проблемах с костями у артистки
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Концертный директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг слухи о проблемах со здоровьем у артистки. Об этом он сообщил в интервью порталу «Абзац».

Новости о проблемах из-за повышенной хрупкости костей у Хлебниковой он назвал «вбросом», который уже не впервые появляется в СМИ.

«У Марины вышел клип, концерты каждую неделю, поэтому не очень понимаю фразу, что значит "решилась все-таки выступить". У нее концерты каждую неделю. Лучше бы написали, что она готовится к большому сольнику», — заявил Прайс.

Менеджер певицы также добавил, что Марина чувствует себя хорошо и не испытывает трудностей при работе.

Ранее стало известно, что врачи запретили выступать исполнительнице хита «Чашка кофию» Марине Хлебниковой из-за проблем со здоровьем.

