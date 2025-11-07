Культура
11:39, 7 ноября 2025

Звезде 90-х запретили выступать из-за проблем с костями

Mash: Врачи запретили Марине Хлебниковой выступать из-за проблем с костями
Ольга Коровина
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Врачи запретили выступать исполнительнице хита «Чашка кофию» Марине Хлебниковой из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, перед концертом в Рязани, запланированным на 7 ноября, артистка пожаловалась медикам на боли в суставах и онемение ног. Сообщается, что 60-летняя певица уже несколько лет страдает от хронических проблем с костями вследствие нарушенного обмена кальция. Из-за высокого риска переломов Хлебниковой якобы запретили физические нагрузки, включая выступления на сцене. Как отмечает Mash, концерт состоится, несмотря на рекомендации врачей.

Известно, что в 2021 году Хлебникова пострадала при пожаре в Москве. В тяжелом состоянии она была госпитализирована в ожоговое отделение НИИ Скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Позже артистка рассказала, что у нее было семь процентов поражения кожи.

