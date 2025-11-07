Силовые структуры
Раскрыто число совершенных детьми убийств в России за 2025 год

В России несовершеннолетние совершили 41 убийство с начала 2025 года
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Следственном комитете России раскрыли статистику по детской преступности. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, в 2024 году несовершеннолетние совершили 26 тысяч различных преступлений. В 2025 году за первые 9 месяцев — 14 тысяч. Следователи отмечают рост числа насильственных посягательств. Подростки совершили 1,5 тысячи деяний против жизни и здоровья. Это на 13 процентов больше, чем в 2024 году.

Кроме того, за первые пять месяцев 2025 года несовершеннолетние совершили 41 расправу. Еще в 22 случаях подростки наносили оппонентам увечья, спасти раненых не удавалось. Рост за последние два года по подобным преступления вырос в 1,5 раза.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих несовершеннолетних местных жителей, которые приняли участие в хитрой схеме расправы над военным.

