Силовые структуры
09:28, 7 ноября 2025Силовые структуры

Родителей привлекли к ответственности за детей-вандалов в российском регионе

В Приморье родителей осквернивших могилу школьников привлекли к ответственности
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Артеме (Приморский край) родителей школьников, осквернивших могилу, привлекли к ответственности. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Полицейские составили в отношении родителей несовершеннолетних протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних Артемовского городского округа для принятия мер воспитательного характера.

Ранее в полицию обратилась женщина, которая сообщила о повреждении места захоронения ее сына. В результате удалось выйти на след четверых школьников в возрасте 8, 10 и 12 лет. Несовершеннолетние рассказали, что во время прогулки они зашли на территорию кладбища, где на одной из могил сорвали флаги.

31 октября сообщалось, что в Нижегородской области вандалы осквернили могилы участников спецоперации (СВО).

