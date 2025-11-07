Родителей привлекли к ответственности за детей-вандалов в российском регионе

В Приморье родителей осквернивших могилу школьников привлекли к ответственности

В Артеме (Приморский край) родителей школьников, осквернивших могилу, привлекли к ответственности. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Полицейские составили в отношении родителей несовершеннолетних протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних Артемовского городского округа для принятия мер воспитательного характера.

Ранее в полицию обратилась женщина, которая сообщила о повреждении места захоронения ее сына. В результате удалось выйти на след четверых школьников в возрасте 8, 10 и 12 лет. Несовершеннолетние рассказали, что во время прогулки они зашли на территорию кладбища, где на одной из могил сорвали флаги.

