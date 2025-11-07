Россия
08:52, 7 ноября 2025Россия

Родителям 30-летних россиян посоветовали торопить их с браком

Депутат Останина посоветовала родителям 30-летних россиян торопить их с браком
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина посоветовала родителям 30-летних россиян торопить их со вступлением в брак, передает «Taтар-информ».

Депутат отметила, что не видит ничего плохого в подобной тенденции. По мнению Останиной, не нужно давить на ребенка в плане замужества в 15 лет, но в 30-летнем возрасте ситуация меняется.

«Если родитель давит на свою дочь в 30 лет, то я считаю, что так делать можно и нужно», — уверена парламентарий. Она подчеркнула, что родителям следует выстраивать с детьми доверительные отношения. В таком случае ребенок не будет думать, что им манипулируют и давят на него, разъяснила Останина.

До этого депутат назвала дискриминацией региональный законопроект о возрасте молодых отцов, рассматриваемый в Воронежской области.

