Россиянам назвали сроки выплаты январских пенсий

Депутат ГД Говырин: Пенсионеры получат январские выплаты до праздников

График выплаты пенсий в декабре будет скорректирован в России из-за новогодних праздников. Об этом заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, его слова приводит ТАСС.

Пожилые граждане получат социальные выплаты в полном объеме до длинных выходных в начале января, уточнил парламентарий. Подобная практика является стандартной, отметил Говырин. Перенос срока выплат он объяснил тем, что в праздничные дни банки, как и почтовые отделения, не проводят операции, так как отделения в начале января закрыты.

Выплаты декабрьской пенсии, добавил он, будут проводиться в запланированном порядке. Если дата перевода денежных средств на банковский счет пенсионера совпадает с выходным днем, выплату осуществят раньше, по внутреннему графику банка, резюмировал Говырин.

Вторая часть декабрьских начислений будет представлять собой досрочную выплату за январь. Подобные транзакции обычно осуществляют с 22 по 29 декабря, чтобы граждане успели получить положенные им средства до наступления новогодних праздников, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в ноябре у некоторых россиян вырастут пенсии. Речь идет о тех гражданах, которым исполняется 80 лет. Для лиц этой возрастной категории фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится. Размер выплат увеличится с 8 907,7 до 17 815,4 рубля.