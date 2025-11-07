Интернет и СМИ
02:30, 7 ноября 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали улучшающий потенцию и снижающий давление продукт

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: UllrichG / Shutterstock / Fotodom

Иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам продукт, который улучшает потенцию и снижает артериальное давление. Выпуск с объяснениями специалистов доступен на сайте телеканала.

Врачи уточнили, что речь идет о говяжьем языке. Гандельман отметил, что в мясном продукте содержится вещество ниацин, расширяющее сосуды. «Его употребление приводят к снижению артериального давления, риска развития атеросклероза и улучшает потенцию», — заявил кардиолог.

Продеус добавил, что в говяжьем языке содержится цинк — вещество, необходимое для подвижности сперматозоидов. По словам специалиста, благодаря этому микроэлементу сперматозоиды начинают двигаться быстрее. Иммунолог объяснил, что более подвижные сперматозоиды с высокой вероятностью могут достичь яйцеклетки.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов назвали фрукт, который помогает защититься от эректильной дисфункции. Таковым медики сочли киви.

Свежая Россия
