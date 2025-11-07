Экономика
19:42, 7 ноября 2025Экономика

Россияне охладели к покупке бытовой техники

В третьем квартале 2025-го продажи крупной бытовой техники упали на 4 %
Вячеслав Агапов

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В третьем квартале 2025-го продажи крупной бытовой техники в России упали. Об охлаждении спроса со ссылкой на данные «М-видео» сообщает «Коммерсантъ».

В денежном выражении продажи в сегменте сократились на четыре процента год к году, с 172 до 164 миллиардов рублей. Средний ценник также снизился, с 20,2 до 19,4 тысячи рублей.

Как заявил руководитель департамента «Бытовая техника» «Ситилинка» Роман Мотин, общий объем продаж крупной бытовой техники на маркетплейсах по итогам третьего квартала вырос на 36,4 процента в денежном выражении и на 30,2 процента. Сейчас большинство россиян покупают технику именно там.

«Покупки чаще носят характер замены, а не первичного приобретения, при этом в последние годы заметно выросла доля ремонтов», — добавил представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. Также ситуацию осложняют высокие ставки, в том числе по ипотеке, так как переезд зачастую служил поводом к обновлению крупной бытовой техники.

В целом в 2025-м виден тренд на снижение покупок в непродовольственных категориях, так как люди откладывают приобретение дорогостоящих товаров или не имеют на это средств. Как полагают в IT-холдинге Fplus, такая ситуация связана с высокой ключевой ставкой, дающей возможность для выгодных инвестиций в сберегающие инструменты.

    Все новости