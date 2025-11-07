Силовые структуры
14:01, 7 ноября 2025

Россияне сыграли на жизнь в «Камень, ножницы, бумага»

На Урале победитель в «Камень, ножницы, бумага» убил проигравшего и сел на 9 лет
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock / Fotodom

Туринский районный суд в Свердловской области приговорил к девяти годам колонии строгого режима мужчину, который расправился с оппонентом в игре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что в мае житель Слободы Туринской Сергей Горячевских на протяжении нескольких дней был в компании, которая распивала спиртное. В какой-то момент мужчины заскучали и стали играть в «Камень, ножницы, бумага» на жизнь.

Оппоненты договорились, что победитель может расправиться с проигравшим или заказать ему расправу над другим человеком.

В результате Горячевский выиграл, произошла ссора, мужчина схватился за нож, которым резал сало. Проигравший получил три удара ножом. После этого подсудимый вызвал скорую и признался в содеянном. Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены.

