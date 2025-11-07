Россиянин напал с ножом на родителей бывшей девушки

В Туле мужчина убил отца бывшей девушки и изрезал ее мать

В Тульской области 26-летний мужчина расправился с отцом бывшей девушки и напал на ее мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 7 ноября 2025 года мужчина пришел в частный дом на улице Саратовской. Он набросился с ножом на хозяина дома, спасти его не удалось. Затем нападавший изрезал жену жертвы. Он знал, что в доме осталась его бывшая подруга, но не смог найти ее и сбежал.

Мать девушки госпитализирована. Подозреваемый уже задержан. Возбуждено дело.

