Россиянка слетала в Дубай, купила украшений на миллионы рублей и лишилась их в Москве

Таможенники изъяли у россиянки украшения на 11 миллионов рублей в Домодедово

Россиянка прилетела в Москву и лишилась украшений на миллионы рублей, которые купила в ОАЭ. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Гражданка РФ слетала в Дубай, но была задержана по приезде домой таможенниками в Домодедово. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили в чемодане женщины 30 браслетов и еще два в рюкзаке, две пары серег, девять кулонов и подвеску из драгоценных металлов. Также инспекторы попросили ее снять колье с шеи — все украшения были изъяты.

Эксперты оценили стоимость ювелирных изделий на 11 миллионов рублей, в них были инкрустированы бриллианты, аметисты, кварц, оникс и халцедон. Россиянка заявила, что везла товары для личного пользования, а о правилах таможни не знала и не декларировала покупки.

Жительницу России заподозрили в контрабанде. Ей грозит штраф в размере миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.

Ранее пассажир привез из Стамбула изделия из кожи питона и крокодила и попался таможенникам в Казани. В багаже путешественника нашли 612 кошельков.