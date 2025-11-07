Путешествия
17:08, 7 ноября 2025Путешествия

Россиянка слетала в Дубай, купила украшений на миллионы рублей и лишилась их в Москве

Таможенники изъяли у россиянки украшения на 11 миллионов рублей в Домодедово
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Россиянка прилетела в Москву и лишилась украшений на миллионы рублей, которые купила в ОАЭ. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Гражданка РФ слетала в Дубай, но была задержана по приезде домой таможенниками в Домодедово. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили в чемодане женщины 30 браслетов и еще два в рюкзаке, две пары серег, девять кулонов и подвеску из драгоценных металлов. Также инспекторы попросили ее снять колье с шеи — все украшения были изъяты.

Эксперты оценили стоимость ювелирных изделий на 11 миллионов рублей, в них были инкрустированы бриллианты, аметисты, кварц, оникс и халцедон. Россиянка заявила, что везла товары для личного пользования, а о правилах таможни не знала и не декларировала покупки.

Жительницу России заподозрили в контрабанде. Ей грозит штраф в размере миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.

Ранее пассажир привез из Стамбула изделия из кожи питона и крокодила и попался таможенникам в Казани. В багаже путешественника нашли 612 кошельков.

