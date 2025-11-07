Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 7 ноября 2025Путешествия

Российская блогерша рассказала о представляющих опасность для туристов блюдах

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Love Solutions / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Елена Лисейкина рассказала, какие блюда и еда представляют опасность для туристов во время поездок. Своим опытом она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, ни в одной стране мира не стоит пробовать жаренные в масле пирожки, а также любую еду, приготовленную во фритюре. «Во-первых, слишком жирно. Во-вторых, непонятно, какая там начинка и сколько это лежало без холодильника», — объяснила блогерша.

Материалы по теме:
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022

Лисейкина утверждает, что «враги» всех туристов — теплый майонез, сырые или готовые морепродукты, которые находятся далеко от моря, молочные изделия, продаваемые на рынках и пирожные, стоящие на витринах в жару. «Базовые принципы простые — если не знаю, сколько это лежало, из чего сделано и как хранилось, я просто прохожу мимо», — добавила россиянка.

Девушка предупреждает, что есть интернациональные блюда в небольших кафе азиатских стран — плохая идея, так как сотрудники готовят пасту, пиццу и ролы в тех же чанах, где варят и местную кухню. «Я спокойно ем уличную лапшу, местные лепешки, жареный рис, супы на базаре и чай из самовара у незнакомых людей. Причем, чем колоритнее выглядит место, тем лучше», — поделилась путешественница.

Ранее Елена Лисейкина назвала опасность джинсов для перелетов. Автор публикации посоветовала туристам забыть про узкие джинсы и платья перед полетом.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Остались нерешенными один-два вопроса». Орбан допустил встречу Путина и Трампа в Будапеште в течение нескольких дней

    Основной задачей нового мэра Нью-Йорка назвали обрушение рейтинга Трампа

    СБУ начала организовывать в Херсоне места пыток

    Названа безопасная месячная норма наггетсов

    Раскрыта судьба сдающихся в плен украинских солдат

    Российская блогерша рассказала о представляющих опасность для туристов блюдах

    На Украине раскрыли страх Зеленского

    В Германии заявили об уязвимости Европы перед Россией из-за одного вида оружия

    Заключенные расправились с убийцей двухлетней девочки в тюрьме

    Эффективность курсов орального секса для спасения отношений оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости