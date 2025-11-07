Российская блогерша рассказала о представляющих опасность для туристов блюдах

Российская путешественница Елена Лисейкина рассказала, какие блюда и еда представляют опасность для туристов во время поездок. Своим опытом она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, ни в одной стране мира не стоит пробовать жаренные в масле пирожки, а также любую еду, приготовленную во фритюре. «Во-первых, слишком жирно. Во-вторых, непонятно, какая там начинка и сколько это лежало без холодильника», — объяснила блогерша.

Лисейкина утверждает, что «враги» всех туристов — теплый майонез, сырые или готовые морепродукты, которые находятся далеко от моря, молочные изделия, продаваемые на рынках и пирожные, стоящие на витринах в жару. «Базовые принципы простые — если не знаю, сколько это лежало, из чего сделано и как хранилось, я просто прохожу мимо», — добавила россиянка.

Девушка предупреждает, что есть интернациональные блюда в небольших кафе азиатских стран — плохая идея, так как сотрудники готовят пасту, пиццу и ролы в тех же чанах, где варят и местную кухню. «Я спокойно ем уличную лапшу, местные лепешки, жареный рис, супы на базаре и чай из самовара у незнакомых людей. Причем, чем колоритнее выглядит место, тем лучше», — поделилась путешественница.

Ранее Елена Лисейкина назвала опасность джинсов для перелетов. Автор публикации посоветовала туристам забыть про узкие джинсы и платья перед полетом.