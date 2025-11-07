Российские военные ударили по ВСУ в Одесской области

Российские военные ударили по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
«Одесская область. Нанесен удар по погранзаставе 7, где фиксировали военных, в том числе иностранных», — рассказал Лебедев.
По информации координатора пророссийского подполья, взрывы раздались в том числе в поселке Черноморское. Он уточнил, что в данном населенном пункте было поражено место отправки безэкипажных катеров (БЭК), в результате чего начался сильный пожар.
Ранее стало известно, что армия России ударила по энергетической инфраструктуре Одесской области. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) региона Олег Кипер.