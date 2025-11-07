Российский аэропорт приостановил полеты

Росавиация: В аэропорту Волгограда введены ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он проинформировал, что воздушная гавань приостановила прием и выпуск самолетов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

В ночь на среду, 6 ноября, аналогичные ограничения вводились в аэропортах Саратова, Иваново, Пензы, Ульяновска, Ярославля, Краснодара, Самары, Владикавказа, Грозного, Нижнекамска, Оренбурга и Уфы. Позднее они были отменены.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате одиннадцати украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями.