Российский хоккеист-чемпион сравнил жизнь в США и Европе

Хоккеист Меньшиков заявил, что в США бизнес вести проще, чем в Европе

Российский хоккеист Виталий Меньшиков сравнил жизнь в США и Европе. Его слова приводит Sports.

Меньшиков рассказал, почему выбрал для ведения бизнеса именно США. По его мнению, в Америке процесс открытия и управления собственным делом для иностранцев гораздо проще, чем в Европе, где основные льготы и поддержка отдаются местным жителям. Меньшиков отметил, что в США главное условие — честно платить налоги, а банки готовы предоставлять даже беспроцентные кредитные карты на крупные суммы для развития бизнеса.

Меньшиков — обладатель бронзовых медалей XXVI Всемирной зимней Универсиады 2013 и Континентальной хоккейной лиги сезона-2014/2015. Спортсмен занимается флиппингом — покупкой, восстановлением и продажей домов.

Ранее бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров сравнил привлекательность жизни в России и США. По его словам, в Америке любой продукт или услуга дороже в несколько раз.