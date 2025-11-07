Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:45, 7 ноября 2025Россия

Российский регион выразил готовность первым запретить вейпы

Спикер Госсовета Чувашии заявил, что республика готова ввести запрет на вейпы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Чувашия готова стать пилотным регионом при вводе запрета на вейпы. Об этом заявил спикер Госсовета республики Леонид Черкесов, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы всецело поддерживаем своих коллег — депутатов региональных законодательных органов, которые выступают за полный запрет распространения вейпов. Чувашия также готова стать пилотным регионом в этом начинании», — сказал он.

По словам председателя парламента, тема актуальна для республики. Для решения проблемы он призвал принимать кардинальные и жесткие меры. Черкесов также заявил, что Госсовет готов разработать и принять соответствующие региональные законопроекты.

6 ноября президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов на территории страны. С соответствующей просьбой к главе государства обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сгорели заживо». В Дагестане вертолет рухнул на частный дом. Есть жертвы

    Российский хоккеист-чемпион сравнил жизнь в США и в Европе

    Россияне охладели к покупке бытовой техники

    Собчак матом обратилась к Instagram после удаления ее фотографии с сыном

    Трампа призвали свергнуть Мадуро

    Названа распространенная ошибка при чистке зубов

    В России заговорили о «выжившем Пригожине»

    Зеленский отверг доброту Лукашенко

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    Российский авторынок обогнал европейские страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости