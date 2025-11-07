Российский регион выразил готовность первым запретить вейпы

Чувашия готова стать пилотным регионом при вводе запрета на вейпы. Об этом заявил спикер Госсовета республики Леонид Черкесов, чьи слова приводит ТАСС.
«Мы всецело поддерживаем своих коллег — депутатов региональных законодательных органов, которые выступают за полный запрет распространения вейпов. Чувашия также готова стать пилотным регионом в этом начинании», — сказал он.
По словам председателя парламента, тема актуальна для республики. Для решения проблемы он призвал принимать кардинальные и жесткие меры. Черкесов также заявил, что Госсовет готов разработать и принять соответствующие региональные законопроекты.
6 ноября президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов на территории страны. С соответствующей просьбой к главе государства обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.