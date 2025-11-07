Российский треш-стример пойман на интимной переписке с подростком

В Карелии осудили на 13 лет треш-стримера за развращение подростка

В Карелии суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя за совращение девочки-подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в феврале 2024 года мужчина был администратором канала в мессенджере. Там он писал несовершеннолетней непристойные сообщения, предлагая вступить в сексуальную связь. Речь идет о треш-стримере, уточняет «АиФ. Карелия».

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

