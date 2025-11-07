Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:10, 7 ноября 2025Силовые структуры

Российский треш-стример пойман на интимной переписке с подростком

В Карелии осудили на 13 лет треш-стримера за развращение подростка
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Карелии суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя за совращение девочки-подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в феврале 2024 года мужчина был администратором канала в мессенджере. Там он писал несовершеннолетней непристойные сообщения, предлагая вступить в сексуальную связь. Речь идет о треш-стримере, уточняет «АиФ. Карелия».

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что в Пермском крае суд вынес приговор молодым людям, изнасиловавшим 16-летнюю девушку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    Европейская телеведущая скорчила гримасу после слов «беременные люди» и угодила в скандал

    79-летняя певица Шер высказалась о старении словами «ненавижу это»

    На Украине рассказали о ходе переговоров по приобретению ракет Tomahawk

    В Киеве предрекли бои у Львова при одном условии

    Лукашенко сделал заявление о моторах

    Популярный певец уклонился от ответа на вопрос о службе в армии

    Российский треш-стример пойман на интимной переписке с подростком

    Женитьбу Шуфутинского на молодой возлюбленной объяснили

    Расцвет «магазинов для бедных» в России объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости