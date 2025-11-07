Самолет-разведчик ВВС США вновь заметили над Черным морем

Shot: Самолет-разведчик ВВС США кружит над Черным морем

Над Черным морем уже во второй раз за несколько дней заметили самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, воздушное судно вылетело с американской военной базы Милденхолл, расположенной в Великобритании. Сейчас самолет находится в нейтральном воздушном пространстве Черного моря рядом с Крымом и Краснодарским краем.

Этот же самолет был замечен над Черным морем два дня назад, 4 ноября. Тогда он также вылетел с базы в Британии и находился в нейтральном воздушном пространстве.