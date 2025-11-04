Мир
02:05, 4 ноября 2025Мир

Самолет-шпион ВВС США заметили над Черным морем

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Над Черным морем летает самолет-шпион Boeing RC-135U Combat Sent Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Чтобы оказаться рядом с Россией, он пролетел шесть стран.

Уточняется, что воздушное судно находится в нейтральном воздушном пространстве. «Самолет-разведчик летает от Севастополя и в непосредственной близости к Сочи», — говорится в сообщении. Уточняется, что в прошлый раз он находился в этом районе 26 октября. Ранее разведка велась только военными дронами.

Самолет вылетел с военной базы США, расположенной в Великобритании. В акваторию Черного моря он вышел, пролетев над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что у России есть средства для защиты от ударов по энергетике. Так он прокомментировал планы США предоставить Украине разведданные для атак на соответствующую инфраструктуру.

