Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:45, 7 ноября 2025Бывший СССР

СБУ начала организовывать в Херсоне места пыток

ТАСС: В Херсоне СБУ открываtт секретные места пыток
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) в Херсоне открывает секретные места пыток. Туда привозят людей и на протяжении некоторого времени — вплоть до нескольких недель — держат их без связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«Некоторые жители пропадали на дни или недели без связи с семьей. Впоследствии они сообщали, что находились "в подвале"», — поделился собеседник агентства. Он отметил, что в некоторых случаях пропавшие оказывались на территории ведомственных зданий, однако их нахождение там никак не регистрировалось.

Отмечается, что в эти места попадают люди из списка подозреваемых, которое составило главное управление СБУ. К ним выезжает оперативная группа из трех-четырех сотрудников и пары местных жителей, проводится осмотр и изъятие техники. Затем подозреваемого увозят. «Формально это контрразведка. Фактически — фильтрационная зачистка. В местных СМИ об этом, естественно, не пишут», — добавил представитель подполья.

Ранее Еврокомиссия признала, что на Украине в тюрьмах регулярно применяются пытки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Остались нерешенными один-два вопроса». Орбан допустил встречу Путина и Трампа в Будапеште в течение нескольких дней

    Основной задачей нового мэра Нью-Йорка назвали обрушение рейтинга Трампа

    СБУ начала организовывать в Херсоне места пыток

    Названа безопасная месячная норма наггетсов

    Раскрыта судьба сдающихся в плен украинских солдат

    Российская блогерша рассказала о представляющих опасность для туристов блюдах

    На Украине раскрыли страх Зеленского

    В Германии заявили об уязвимости Европы перед Россией из-за одного вида оружия

    Заключенные расправились с убийцей двухлетней девочки в тюрьме

    Эффективность курсов орального секса для спасения отношений оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости