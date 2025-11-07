Управляющие компании начали штрафовать за неготовность к зиме

С 7 ноября вступил в силу закон о штрафах за нарушения в отопительный сезон

Неготовность управляющей компании к зиме стала основанием для штрафа. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Новые поправки дополнили Кодекс об административных правонарушениях и вступают в силу 7 ноября. Закон предусматривает наказание за некачественную подготовку к отопительному сезону. Если обслуживающая организация, включая не только УК, но также ТСЖ и ЖСК, не устранит нарушения в установленный срок, ей грозит штраф: для должностных лиц размер взыскания составляет до 10 тысяч рублей, а для юридических — 40 тысяч.

Штраф могут назначить и жильцам. Как агентству РИА Новости пояснил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук, оштрафовать могут собственника, который не предоставил коммунальщикам доступ в квартиру в случае завоздушивания радиаторов. В данной ситуации сумма взыскания составит 500 рублей.

Ранее в одном из домов Челябинска отопительный сезон начался водопадом из кипятка. Горячей водой залило весь подвал, а клубы пара окутали дом. Потоп длился три дня, заполнив горячей водой первые этажи.