20:40, 7 ноября 2025Культура

Седокова рассказала о своей болезни

Певица Анна Седокова заявила, что к ней вернулась крапивница
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова поделилась своими переживаниями из-за заболевания, которое снова дало о себе знать. Об этом она написала в Telegram-канале.

По словам артистки, борьба с крапивницей уже выработала в ней «силу и стойкость».

«Уже третий день сильно болею. Крапивница вернулась. Я каждый раз думаю, что она ушла навсегда, но она возвращается. Жжет все тело, опухает все лицо. Но я не сдаюсь», — призналась Седокова.

Ранее стало известно, что Седокова вышла в свет с неизвестным мужчиной после потери бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

