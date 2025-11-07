Седокова рассказала о своей болезни

Певица Анна Седокова заявила, что к ней вернулась крапивница

Певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова поделилась своими переживаниями из-за заболевания, которое снова дало о себе знать. Об этом она написала в Telegram-канале.

По словам артистки, борьба с крапивницей уже выработала в ней «силу и стойкость».

«Уже третий день сильно болею. Крапивница вернулась. Я каждый раз думаю, что она ушла навсегда, но она возвращается. Жжет все тело, опухает все лицо. Но я не сдаюсь», — призналась Седокова.

