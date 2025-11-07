Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:20, 7 ноября 2025Россия

Шесть человек пострадали при пожаре в российском регионе

В Новосибирской области 6 человек пострадали при пожаре в доме, есть одна жертва
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

В селе Улыбино Новосибирской области шесть человек пострадали при пожаре в частном доме, есть одна жертва. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает портал Ngs.ru.

По данным российского издания, погибшей оказалась девочка, еще трех человек с травмами доставили в больницу.

Три человека отправлены на амбулаторное лечение, их жизни ничего не угрожает, пояснили в новосибирском Минздраве. На месте происшествия работали две бригады скорой медицинской помощи.

До этого в соцсетях распространили кадры последствий пожара в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), жертвами которого стали семь человек.

Тогда сотрудники МЧС нашли на месте пожара семь человек без признаков жизни, четверо из которых — дети. Еще один человек пострадал, его передали медикам.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о тяжелых встречных боях с ВСУ у границы

    Стало известно о падении обороны ВСУ в Успеновке

    В российском городе пожаловались на организованные уличные бои десятков подростков

    В Европе прошли учения по сценарию возможной войны с Россией

    Родителям 30-летних россиян посоветовали торопить их с браком

    Российские войска начали зачистку окраин Красноармейска

    ФСБ задержала оправдывавшего терроризм россиянина

    Американские военные отравились неизвестным порошком на базе после приезда Трампа

    Назван главный риск для ЕС в случае задержки репарационного кредита Киеву

    Пленный рассказал об уничтожении целых рот ВСУ под Красноармейском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости