Шесть человек пострадали при пожаре в российском регионе

В Новосибирской области 6 человек пострадали при пожаре в доме, есть одна жертва

В селе Улыбино Новосибирской области шесть человек пострадали при пожаре в частном доме, есть одна жертва. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает портал Ngs.ru.

По данным российского издания, погибшей оказалась девочка, еще трех человек с травмами доставили в больницу.

Три человека отправлены на амбулаторное лечение, их жизни ничего не угрожает, пояснили в новосибирском Минздраве. На месте происшествия работали две бригады скорой медицинской помощи.

До этого в соцсетях распространили кадры последствий пожара в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), жертвами которого стали семь человек.

Тогда сотрудники МЧС нашли на месте пожара семь человек без признаков жизни, четверо из которых — дети. Еще один человек пострадал, его передали медикам.