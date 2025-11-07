«Комичная ситуация» с участием ахматовцев привела к мощному взрыву и попала на видео

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) произошла «комичная ситуация» с участием украинских военных и бойцов спецназа «Ахмат», которая привела к мощному взрыву. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, кадры случившегося он показал в Telegram.

Из поста Кадырова следует, что во время пролета беспилотника над позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) ахматовцы увидели, что бойцы Вооруженных сил Украины складировали мины в непосредственной близости от укрепленных позиций. В итоге бойцы «Ахмата» направили дрон-камикадзе на мины, и над укрепленным районом прогремел взрыв. Действия военных попали на видео.

«Одним точным попаданием дрон сровнял с землей весь участок вместе с находящимся там вражеским личным составом», — подписал кадры глава Чечни. Уточняется, что в операции принимали участие бойцы «группы Аида» спецназа Ахмат.

Ранее стало известно о сложностях во время боев на одном из участков СВО. Как рассказали в Минобороны, одной из трудностей, встреченных российскими военными, был рельеф местности, который осложнял продвижение штурмовиков.