Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 7 ноября 2025Россия

«Комичная ситуация» с участием ахматовцев привела к мощному взрыву и попала на видео

Кадыров показал кадры мощного взрыва из-за комичной ситуации в зоне СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) произошла «комичная ситуация» с участием украинских военных и бойцов спецназа «Ахмат», которая привела к мощному взрыву. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, кадры случившегося он показал в Telegram.

Из поста Кадырова следует, что во время пролета беспилотника над позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) ахматовцы увидели, что бойцы Вооруженных сил Украины складировали мины в непосредственной близости от укрепленных позиций. В итоге бойцы «Ахмата» направили дрон-камикадзе на мины, и над укрепленным районом прогремел взрыв. Действия военных попали на видео.

«Одним точным попаданием дрон сровнял с землей весь участок вместе с находящимся там вражеским личным составом», — подписал кадры глава Чечни. Уточняется, что в операции принимали участие бойцы «группы Аида» спецназа Ахмат.

Ранее стало известно о сложностях во время боев на одном из участков СВО. Как рассказали в Минобороны, одной из трудностей, встреченных российскими военными, был рельеф местности, который осложнял продвижение штурмовиков.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет с туристами разбился на юге России

    В Британии указали на опасную ошибку Европы по отношению к России

    Мировые цены на продовольствие продолжили падать

    Международные резервы России сократились вторую неделю подряд

    Поднявшую с пола деньги россиянку обвинили в воровстве

    В России назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным

    В ЕС предложили новый план против России

    Появились подробности о крушении вертолета в Дагестане

    Россиян научили готовиться к зимним путешествиям

    Артемий Лебедев дал совет живущему на Украине поклоннику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости